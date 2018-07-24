Парламент Филиппин принял закон «Об автономном районе Бангсаморо», предусматривающий широкую автономию районам с компактным проживанием представителей народности мусульман моро, сообщает информационное агентство Phil Star.

Законопроект о предоставлении автономии ряду районов провинции Минданао утвержден Палатой представителей Филиппин. Законопроект направлен на подпись президенту Филиппин Родриго Дутерте.

Исламский освободительный фронт моро уже 40 лет ведет борьбу с властями Филиппин. Жертвами столкновений за это время стали более 120 тысяч человек. 27 марта 2014 года между сторонами было подписано мирное соглашение, согласно которому мусульманский юг острова Минданао станет автономным регионом.

В апреле Дутерте заявил, что соответствующий законопроект будет утвержден до конца мая, в противном случае он подаст в отставку.

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