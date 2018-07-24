До третьего международного фестиваля «Жара-2018» — остались считанные дни. На официальных страницах фестиваля анонсируются ожидаемые мероприятия и имена звездных гостей. Вот уже несколько дней, как в некоторых азербайджанских СМИ и социальных сетях активно обсуждается приезд на фестиваль певицы Зары – многих смутила фамилия артистки – Мгоян.

Как сообщили сайту 1news,az организаторы, Зара не является армянкой. И во всех материалах о творческой биографии певицы, включая «Википедию», указано, что Зара – ее полное имя Зарифа, которое, как известно, имеет арабское происхождение, — по национальности езидка, то есть, она принадлежит к народу, относящемуся к курдской этноконфессиональной группе.

Зара родилась в поселке Отрадная Ленинградской области – ее родители — выходцы из армянского города Ленинакан (ныне — Гюмри). Отец — Паша Бинбашиевич, кандидат физико-математических наук, мать — Нади Джамаловна, домохозяйка. И многие курды, ассирийцы, евреи из Армении имеют армянские фамилии. Сама Зара говорит на родном языке – гурманджи – и, по ее словам, гордится своим происхождением.

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