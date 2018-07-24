Азербайджан снизил количество нарушений режима прекращения огня до рекордного уровня, сказал командующий войсками сепаратистов Левон, комментируя ситуацию на передовой.

«Как и в этом году, как и в прошлом военно-политическое руководство Азербайджана продолжает милитаристские заявления», — сказал Мнацаканян

Они, по его словам, периодически заявляют о том, что силовой вариант – единственный вариант решения конфликта. В последний раз это было сделано в июне, причем не только перед собственной аудиторией, но и мировым сообществом.

С марта, по словам Мнацаканяна, Азербайджан проводит активные военные мероприятия, в том числе переброски сил и учения.

Он отметил, что в этом полугодии Азербайджан активно использовал разведку, в том числе БПЛА для получения данных об оснащении передовой. В этом году стали частыми полеты боевой авиации, активизировались инженерные работы на передовой.

Прежних скоплений, наблюдаемых в предыдущие месяцы, по его словам, уже нет. В основном, они оттянуты назад. При этом, по словам Мнацаканяна, эта ситуация может свидетельствовать о каких-то планах Азербайджана. Тем более, что локальные инциденты легко могут перейти в широкомасштабные действия.

По его мнению, напряжение может возрасти в сентябре-октября.

Minval.az