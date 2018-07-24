Смутные слухи о том, что Анджелина Джоли и Амаль Клуни, мягко говоря, недолюбливают друг друга, ходили уже давно. Все обратили внимание на то, что с тех пор, как Джордж женился на Амаль, он ни разу не пригласил своего близкого друга Брэда Питта к себе на виллу в Италии. Как утверждали сплетники, поскольку Джордж стал женатым человеком, времена веселых холостяцких вечеринок на вилле Клуни остались в прошлом. Амаль предпочитала приглашать теперь семейных приятелей мужа, разумеется, с их женами. Как, например, Мэтта Дэймона с его супругой. И хотя против Питта Амаль ничего не имела, Анджелину она видеть в своем доме категорически не желала. Впрочем, даже когда Джоли и миссис Клуни случайно сталкивались на светских мероприятиях, они старались не вступать в контакт, игнорируя друг друга. В чем была причина антипатии двух дам, до конца не понятно. Говорили, правда, что они чувствовали друг в друге соперниц. Ведь обе претендовали на неофициальный «титул» первой красавицы Голливуда. К тому же, и та и другая слыли Королевами благотворительности.

Но окончательно поссорил Амаль и Анджелину развод актрисы с Брэдом Питтом. Клуни и его жена решительно встали на сторону Питта в его конфликте с Джоли и не скрывали этого. Джордж старался чем мог, утешить Брэда. А Амаль, к тому же, позволила себе нелицеприятно отзываться об Анджелине. Она заявила, к примеру, что «Анджелина с момента начала бракоразводного процесса совершенно обезумела». И один из общих приятелей рассказал об этом Джоли. А та в ответ придумала для Амаль обидное прозвище «Plus one» — так называют обычно тех, кто сопровождает знаменитостей на мероприятиях, намекая на то, что без Джорджа, его жена – «Никто». Обо всем этом репортеру издания The Sun рассказал источник, близко знакомый с обеими дамами.

С этого момента вражда переросла в войну. Теперь все их общие знакомые оказались в затруднительном положении. И Амаль, и особенно Анджелина, требуют, чтобы те, кто прежде дружил с обеими, выбирали, с кем из них поддерживать отношения дальше. Неоднозначно реагируют на ссору двух красавиц и пользователи Сети. Одни восхищаются Амаль и осуждают Анджелину. А другие, напротив, поддерживают Джоли…

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