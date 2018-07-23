Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию о привлечении кандидатов, показавших слабый результат на экзаменах по приему учителей, и в целях готовности к стадии интервью к платной подготовке.

Как сообщает Report, завсектором по связям с общественностью Джасарат Валехов заявил о том, что все эта информация безосновательна.

По его словам, по госзаказу в регионах стартовали тренинги повышения квалификации по 8 предметам (азербайджанский язык, математика, история, география, физика, химия, биология, информатика), рассчитанные на 120 академических часов: «Тренинги продлятся до декабря. Институт профессионального развития работников образования будет осуществлять мониторинг этого процесса и итоговое оценивание».

Дж.Валехов отметил, что платные программы не имеют к этому никакого отношения: «Учителя добровольно вовлекаются к платным тренингам. Скажем, программа «Методика преподавания «Познания мира» подготовлена по многочисленным просьбам учителей и ныне успешно реализуется».

Minval.az