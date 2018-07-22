Эквадор может выдать основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа уже на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Intercept со ссылкой на источники в МИД южноамериканской страны.

Напомним, что Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. На будущей неделе состоится визит президента страны Ленина Морено в Великобританию. По данным СМИ, истинной целью этой встречи станет обсуждение выдачи Ассанжа. Перед этим Морено посетит Мадрид. Испанские власти недовольны тем, как Ассанж освещает события в Каталонии.

Джулиан Ассанж из-за опасений по поводу экстрадиции в США или Швецию находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Отметим, в Швеции Ассанжу в 2012 году предъявили обвинение в изнасиловании, но в 2017 году расследование прекратили. В Америке журналисту может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Minval.az