Балерина Анастасия Волочкова буквально завалила поклонников своими снимками с отдыха в Турции, где, разумеется, не обошлось без её фирменного шпагата. На сей раз своё, кажется, любимое гимнастическое упражнение она продемонстрировала на гидроцикле.

Minval.az