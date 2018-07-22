Балерина Анастасия Волочкова буквально завалила поклонников своими снимками с отдыха в Турции, где, разумеется, не обошлось без её фирменного шпагата. На сей раз своё, кажется, любимое гимнастическое упражнение она продемонстрировала на гидроцикле.
Балерина Анастасия Волочкова буквально завалила поклонников своими снимками с отдыха в Турции, где, разумеется, не обошлось без её фирменного шпагата. На сей раз своё, кажется, любимое гимнастическое упражнение она продемонстрировала на гидроцикле.
Дата: 2018/07/22 20:22
Раздел: Life-style
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