Линдси Лохан удивила своих фанатов неожиданным признанием: она сообщила, что намерена усыновить ребенка. В своем недавнем интервью 32-летняя актриса заявила: «Я никогда не скрывала, что хочу иметь детей – не меньше одного-двух. А может, даже и четырех. Но в мои ближайшие планы совершенно не входит ни замужество, ни беременность. Я хотела бы, для начала, усыновить хотя бы одного ребенка!»

С тех пор, как Линдси, в 2016, с громким скандалом рассталась со своим русским бойфрендом Егором Тарабасовым, она предпочитает не заводить серьезных отношений с мужчинами. «Сейчас я одна и очень этому рада. Я наконец-то чувствую себя совершенно самостоятельной, независимой женщиной!» — утверждает Линдси, слова которой приводит издание 7Дней.

«С тех пор, как мне исполнилось 30 лет, моя жизнь полностью изменилась и я стала теперь другим человеком. Я поняла, что нуждаюсь в срочных и кардинальных переменах после того, как позапрошлым летом Тарабасов физически атаковал меня на пляже. Тогда мне стало ясно, что необходимо вернуть контроль над моей собственной жизнью…» — рассказала Лохан.

В настоящее время у нее, как утверждает актриса, все хорошо. Она много времени проводит в спортзале. Недавно она, к примеру, открыла для себя новый способ интенсивных тренировок – с использованием специального аппарата, заставляющего мышцы сокращаться в определенном ритме. К тому же, и в деловом плане у нее тоже все неплохо. Значительную часть года она проводит теперь в Греции, в основном — на острове Миконос. И здесь она основала свой бизнес, который не связан с ее прежней актерской профессией. Линдси открыла ресторан с баром, расположенный на Kalo Livadi Beach. А вот в Голливуд, как призналась Лохан, ей возвращаться совершенно не хочется. Во всяком случае, пока.

Minval.az