Управление безопасности и правоохранительных органов провинции Курдистан сообщил, что 11 пограничников погибли и 8 получили ранения в результате конфликта с террористическими группировками на границе с Ираком в субботу

— Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту акцию — сказал Реза Мирзаи в интервью ИРНА.

Подробную информацию об этом террористическом акте он не уточнил.

Местные источники также сообщили о конфликте между силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и террористическими группировками, которые намерены проникнуть в Иран.

Мериван — город на западе Ирана, в провинции Курдистан, граничащий с Ираком.

Minval.az