Эксперты расшифровали античный свиток, который был составлен около двух тысячелетий назад.

Как сообщает Daily Mail, таинственный документ долгое время находился в Базеле. Теперь, благодаря работе специалистов Базельского университета, стало понятно, что именно в нем содержалось.

Выяснилось, что папирус состоял из нескольких склеенных листов и являлся своеобразным медицинским трактатом.

В нем говорится о нехватке секса в жизни женщин и описываются случаи «истерического апноэ».

Древние ученые полагали, что редкая сексуальная жизнь ведет к высыханию матки, которая начинает «бродить» по брюшной полости. Подобное состояние может привести к внезапному удушью.

В качестве лечения женщинам предлагалось пить определенные травы или выйти замуж.

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