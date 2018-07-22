Восемь террористов PKK уничтожено в результате ударов ВВС Турции, нанесенных 20-21 июля по объектам террористов в районах Авашин-Басьян и Зап на севере Ирака, а также в турецкой провинции Хаккари.

Об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Minval.az