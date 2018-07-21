Специалисты подразделения химической защиты, продолжая поиски следов отравляющего вещества семейства «Новичок», теперь обследуют общественные туалеты парка Queen Elizabeth в городе Солсбери.

Как передает ТАСС, такие подробности о следственных действиях по очередному делу об отравлении, по мнению британской стороны, «Новичком» в субботу привел телеканал Sky News.

Следствие предполагает, что 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в этом парке. Телеканал отмечает, что специалисты работают в противогазах и костюмах химзащиты. Ранее в Солсбери и соседнем Эймсбери полиция определила пять мест, которые потенциально могут представлять опасность для людей.

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