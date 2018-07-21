Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал решение президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США, передает РИА Новости.
«Обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным», — заявил Руд в интервью CNN.
При этом замглавы Пентагона подчеркнул, что Россия является важным игроком на мировой арене.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью.