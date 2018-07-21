Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал решение президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США, передает РИА Новости.

«Обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным», — заявил Руд в интервью CNN.

При этом замглавы Пентагона подчеркнул, что Россия является важным игроком на мировой арене.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью.

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