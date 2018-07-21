Ильхам Алиев поздравил президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси.
Как сообщает сайт главы государства, в поздравлении говорится:
«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня революции.
Уверен, и в будущем мы продолжим наши совместные усилия на пути развития и расширения отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Египта – мира и благосостояния».