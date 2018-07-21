Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе доигрывал чемпионат мира в России с травмой спины, сообщает «Матч ТВ».

У полузащитника было повреждение перед полуфинальной игрой с Бельгией. Француз получил защемление трех позвонков, совершив неосторожное движение, когда шел в душ с утра.

Благодаря работе врачей Мбаппе смог продолжить выступать на чемпионате, хотя изначально столкнулся с сильной болью.

В составе Франции полузащитник стал чемпионом мира. На этом турнире он забил четыре мяча.

Форвард был признан лучшим молодым игроком мундиаля.

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