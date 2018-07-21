Специалисты из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает Chemical Research in Toxicology.

Как отмечает РИА Новости, диоксид титана E171 — химическое вещество, которое придаёт различным субстанциям белоснежный цвет.

В середине прошлого века оно пришло на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым.

С этого времени, по словам учёных, количество заболеваний диабетом второго типа резко возросло.

После проведённых исследований они пришли к выводу, что диоксид титана может являться одной из причин возникновения заболевания.

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