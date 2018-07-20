В пятницу в Париже состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национальной Ассамблеи Франции Франсуа де Рюжи.
В пятницу в Париже состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Национальной Ассамблеи Франции Франсуа де Рюжи.
Дата: 2018/07/20 15:36
Раздел: Новость
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