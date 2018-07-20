Популярная поисковая система Google в категории картинки начала показывать фотографии президента Соединенных Штатов.
По запросу idiot в Гугле теперь появляются изображения Дональда Трампа. Таким образом пользователи Сети в Америке и Британии выразили свое недовольство президентом.
Как отмечают Fortune и the Guardian такие результаты появились благодаря усилиям пользователей платформы Reddit и нескольких публикаций в американских и британских СМИ.
Обойти систему поисковика пользователи Reddit смогли с помощью массовой публикации фотографий Трампа с подписью idiot.
Также в Великобритании снова пробилась в чарты песня American Idiot группы Green Day.
Так местные жители протестовали против приезда Трампа.