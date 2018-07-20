Популярная поисковая система Google в категории картинки начала показывать фотографии президента Соединенных Штатов.

По запросу idiot в Гугле теперь появляются изображения Дональда Трампа. Таким образом пользователи Сети в Америке и Британии выразили свое недовольство президентом.

Как отмечают Fortune и the Guardian такие результаты появились благодаря усилиям пользователей платформы Reddit и нескольких публикаций в американских и британских СМИ.

Обойти систему поисковика пользователи Reddit смогли с помощью массовой публикации фотографий Трампа с подписью idiot.

Также в Великобритании снова пробилась в чарты песня American Idiot группы Green Day.

Так местные жители протестовали против приезда Трампа.

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