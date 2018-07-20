73-летний Майкл Дуглас не устает восхищаться своим отцом — Кирком Дугласом, прославившимся ролью вождя восстания рабов-гладиаторов в Древнем Риме — Спартака. Кирк отпраздновал — ни много ни мало —101-ый день рождения, но он сохранил интерес к жизни и даже неплохую физическую форму.

«Мой отец, похоже, научился как-то сопротивляться времени. Он освоил Интернет и вовсю пользуется программой Face Time, что позволяет ему поддерживать связь со всеми, с кем он хочет. Он постоянно просит меня, когда я отправляюсь в какое-нибудь новое место, показывать ему видео — как там все выглядит. Отцу по-прежнему все интересно. А еще он, представьте себе, он занимается с фитнес-тренером, причем делает это каждый день!» — рассказал Майкл Дуглас, слова которого приводит издание 7Дней.

«Как же мне повезло, что хотя мне уже 73 года, мой отец еще жив. И не просто жив, он по-прежнему обладает живым умом и чувством юмора, обожает рассказывать потрясающие истории из своей жизни!» — заявил Майкл, когда праздновали 100-ый юбилей его отца. Кстати, на своем личном празднике Киркнепринужденно подшучивал над уже давно не юными сыновьями. «У меня трое сыновей, и я долго не мог решить, кому доверить право вести наш праздник. Решил выбрать Майкла — хотя бы потому, что у него больше денег!» — заявил именинник. Напомним, что из детей Кирка, знаменитостью стал не только Майкл: двое других сыновей Дугласа-старшего — Джоэл и Питер — успешно работают в качестве продюсеров в Голливуде. А в завершение торжества, именинник лихо выпил рюмку водки. Его личный врач решил, что вполне может разрешить это Дугласу-старшему.

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