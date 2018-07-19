Президент США Дональд Трамп потребовал в четверг от властей Турции и лично от президента Тайипа Эрдогана освободить американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в участии в попытке госпереворота 15 июля 2016 года, передает ТАСС.

«Полный позор, что Турция не выпускает из тюрьмы уважаемого американского пастора Эндрю Брансона. Он слишком долго держится в заложниках. Эрдоган должен что-то сделать, чтобы освободить этого замечательного христианского мужа и отца. Он не сделал ничего плохого, он нужен своей семье», — написал Трамп в Twitter.

Протестантский пастор Брансон, проживавший в районе турецкого города Измир, был арестован властями Турции в прошлом году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Пастор 7 мая предстал перед турецким судом и отверг обвинения в терроризме и шпионаже. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. В эту среду суд Измира вынес решение оставить Брансона под арестом. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрено его дело, пройдет в Измире 12 октября.

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