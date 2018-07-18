В новой рекламе корейская компания сравнила скорость загрузки данных у iPhone X и Galaxy S9. Согласно видео, первая оказалась хуже.
Также в ролике высмеяли работников магазинов Apple Store за то, что они не могут ответить на вопросы посетителей.
В новой рекламе корейская компания сравнила скорость загрузки данных у iPhone X и Galaxy S9. Согласно видео, первая оказалась хуже.
Также в ролике высмеяли работников магазинов Apple Store за то, что они не могут ответить на вопросы посетителей.
Дата: 2018/07/18 17:44
Раздел: Мир
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