Американский актер и режиссер Джордж Клуни занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей за прошедшие 12 месяцев по версии журнала Forbes.

При этом Клуни за год не снялся ни в одном фильме, а состояние заработал в основном на продаже элитного бренда текилы Casamigos британской компании Diageo Plc.

По данным журнала, доход Клуни за год составил 239 миллионов долларов. В качестве режиссера он в прошлом году снял только один фильм «Субурбикон» с Мэттом Деймоном и Джулианной Мур.

На вершине рейтинга высокооплачиваемых знаменитостей оказался боксер Флойд Мейвезер, которому в прошлом году заплатили 275 миллионов долларов за бой с мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором. Общий годовой доход Мейвезера составил 285 миллионов долларов.

Minval.az