Жена президента США Мелания Трамп приехала вместе с мужем в Хельсинки в слишком теплой одежде. Фотографии приветствия лидеров дух стран появились в аккаунте одного из пользователей Twitter в понедельник, 16 июля.

Несмотря на 27-градусную жару, Мелания Трамп надела пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене 3,7 тысячи долларов, сообщает Lenta.ru.

Президент США прибыл в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры российского и американского лидеров начались в 13:15 по московскому времени. Перед этим Трамп встретился с финским президентом Саули Ниинисте.

Ранее в июле президента Дональда Трампа с супругой сравнили с персонажами диснеевского мультфильма «Красавица и Чудовище» во время их встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На Мелании было длинное нежно-желтое платье J Mendel из струящейся ткани с декольте лодочкой. Пользователи Twitter заметили сильное сходство наряда с платьем главной героини «Красавицы и Чудовища» Белль.

Minval.az