В Хельсинки 16 июля началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

***

Встреча двух лидеров начнется с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Это первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа вне многосторонних саммитов.

После личной беседы к лидерам присоединятся участники делегаций. На полях саммита встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео. Сами президенты России и США подведут итоги встречи уже на пресс-конференции, отмечает ТАСС.

Minval.az