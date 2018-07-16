Курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) продолжают покидать город Мандбидж в Сирии, информация о полном выводе военизированных отрядов не соответствует действительности.

Об этом сообщил в понедельник источник в МИД Турции группе журналистов, предает ТАСС.

«Новостные сообщения о том, что СНС полностью покинули Манбидж, не соответствуют действительности. Процесс все еще продолжается, — сказал источник. — Продолжаются также работы по подготовке совместных [с США] патрулирований [в регионе]».

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Курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) полностью вышли из сирийского города Манбидж в рамках договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.

Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, контроль над населенным пунктом перешел в руки местного ополчения.

МИД Турции на данный момент никак не прокомментировал эту информацию.

Minval.az