Курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) продолжают покидать город Мандбидж в Сирии, информация о полном выводе военизированных отрядов не соответствует действительности.
Об этом сообщил в понедельник источник в МИД Турции группе журналистов, предает ТАСС.
«Новостные сообщения о том, что СНС полностью покинули Манбидж, не соответствуют действительности. Процесс все еще продолжается, — сказал источник. — Продолжаются также работы по подготовке совместных [с США] патрулирований [в регионе]».
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Курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) полностью вышли из сирийского города Манбидж в рамках договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.
Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на агентство Reuters.
По его данным, контроль над населенным пунктом перешел в руки местного ополчения.
МИД Турции на данный момент никак не прокомментировал эту информацию.