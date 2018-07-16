ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позиции сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны.

Как передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, в результате атаки нанесен только материальный урон, жертв и пострадавших нет.

Представитель командования ВС республики в заявлении агентству расценил израильское нападение «как новый акт агрессии». «Это отчаянная попытка оказать поддержку бандам террористов, которые терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейтра», — подчеркнул он.

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