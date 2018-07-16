Я горжусь, что являюсь представителем турецкого народа. Об этом в воскресенье сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на мероприятии по случаю Дня демократии и народного единства, передает Тренд.

Президент страны отметил, что этот день, сегодня, отмечается в 81 стране мира. «Данная победа является победой всего турецкого народа. Сегодняшний день отмечается и Москве, вы можете себе это представить?», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил также об успехах республики в борьбе терроризмом. По словам президента, Турция в рамках операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии ликвидировала 4600 террористов», — сказал Эрдоган.

Minval.az