Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович провела в Москве встречу с футболистами национальной сборной по футболу, передает ТАСС.

«Президент встречается в 12 с футболистами сборной Позднее запланирована встреча с президентом Путиным», — говорится в сообщении.

Грабар-Китарович приехала в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Хорватии встретится с командой Франции. Президент Франции с супругой также приедет на матч.

Встреча пройдет на столичном стадионе «Лужники». Начало матча в 18:00.

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