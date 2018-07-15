Сын скончавшейся 8 июля в английском Эймсбери Дон Стерджес Юэн призвал президента США Дональда Трампа обсудить судьбу матери с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. Об этом пишет газета Sunday Mirror.

«Я не поддерживаю политический курс Дональда Трампа и никогда не стану его сторонником, но я хочу, чтобы он поднял этот вопрос на встрече с российским президентом», — цитирует газета слова сына.

Он добавил, что желает добиться справедливости и надеется, что виновные в смерти его матери будут найдены.

Встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

Minval.az