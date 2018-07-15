Марсианский разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter сделал несколько удивительных снимков поверхности Красной планеты. На фотографиях, полученных с южного полушария Марса в зимнее время, учёные увидели пятна в виде пауков, говорится в отчёте NASA.

Специалисты рассказали, что на самом же деле на загадочных снимках изображены скопления льда и пыли. С приходом весны на южном полюсе Красной планеты углекислый газ «прорывает» слой льда и попадает в атмосферу. После этого вокруг образовавшихся отверстий садится тёмная пыль.

Данный процесс и создаёт иллюзию обитания чёрных пауков на Марсе. Учёные сравнивают эти образования с сидящими на своей ледяной «паутине» членистоногими.

Minval.az