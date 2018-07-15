Толпы демонстрантов самых разных политических взглядов заполонили в субботу центр Лондона, создав немало проблем для туристов и автомобилистов, полиция задержала больше 10 человек, передает РИА Новости.

Тысячи противников президента США Дональда Трампа провели второй раунд акций протеста, направленных против его визита в Великобританию. На этот раз они объединились с теми, кто выступает против расизма и ограничений на миграцию. Самым популярным лозунгом, помимо антитрамповских, был «Останови Томми Робинсона». Томми Робинсон – ультраправый активист, бывший лидер организации британских националистов English Defence League, отбывающий 13-месячный срок в тюрьме за опубликованное в Facebook видео с заседания суда.

Между тем, сторонники Трампа – их набралось несколько сотен человек – собрались в субботу у посольства США и оттуда двинулись колонной в центр Лондона. Конечной точкой их пути была Парламентская площадь, главным лозунгом — «Трампу здесь рады». На пути эта демонстрация слилась с гораздо более многочисленными участниками акции в поддержку Томми Робинсона, требующими освобождения активиста из тюрьмы.

Впечатлял масштаб присутствия полиции, в том числе конной и вооруженной: сотни сотрудников по периметру окружили демонстрантов. На всех улицах, по которым проходили протестующие, были возведены барьеры, движение перекрыто на окрестных улицах. Повсюду можно видеть и машины скорой помощи.

Несмотря на усилия полиции, старавшейся не допустить пересечения маршрутов двух демонстраций, некоторые активисты все же рвались в драку. В настоящее время Парламентская площадь открылась для движения.

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