Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов в субботу, 14 июля сыграл свадьбу со своей возлюбленной Аленой Гавриловой, сообщает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

Свадебное торжество проходит в московском поместье Агаларовых, куда уже съехались знаменитости из разных стран, а также родные и близкие молодоженов.

На свадьбе присутствуют Валерий Меладзе, Зара, Вадим Верник, Катя Лель, Сергей Кожевников, Денис Клявер, Ольга Орлова и другие звезды. В качестве ведущего и певца торжества выступает известный российский исполнитель Владимир Кузьмин.

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