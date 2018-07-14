Президент США Дональд Трамп указал, что предполагаемая деятельность 12 россиян в рамках расследования вменяемого РФ вмешательства в выборы в США проходила во время президентства Барака Обамы.

«Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами? Где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными?» — написал Трамп в своем Twitter.

Minval.az