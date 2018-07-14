Более тысячи человек в Японии потребовалась скорая медицинская помощь из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны, сообщает Kyodo.

По информации агентства, всего с тепловыми ударами были госпитализированы 1042 человека.

 

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