Москве госпитализирован 96-летний актер театра имени Е. Вахтангова Владимир Этуш. Об этом 13 июля со ссылкой на директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока сообщает «Московский комсомолец».

«Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей. Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе в Италии. После чего они с супругой вернулись в Москву и, что называется, от греха подальше, решили все-таки провериться у врачей, для чего сейчас и находятся в больнице на Пироговке», — сообщил изданию Кирилл Крок.

Также директор театра им. Вахтангова сказал, что он надеется на выздоровление Владимира Этуша к началу театрального сезона (который начнется 15 сентября — ред.) и что 96-летний актер снова сможет выйти на сцену театра.

Владимир Этуш — старейший актер московского театра им. Е. Вахтангова, родился 6 мая 1922 года в Москве. Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отчеством».

В штат театра им. Вахтангова был зачислен в 1945 году, сразу после окончания московского Щукинского училища. Широкому зрителю стал известен после участия в таких кинофильмах как «Кавказская пленница» (1966), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Приключения Буратино» (1975) и др.

С 1945 же года сам преподает в училище им. Щукина, выпустил таких актеров как Александр Збруев, Александр Белявский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие.

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