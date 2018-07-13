Мировые цены на нефть эталонных марок перешли к росту в последний рабочий день недели.

Как сообщает Корреспондент, об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 13 июля.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:30 по Киеву выросла на $0,97 (1,3%) – до $75,42 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,67 (0,04%) – до $71 за баррель.

Minval.az