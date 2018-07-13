Президент FIFA официально подтвердил историческое решение.

Как передает «Gazeta.ua», Джанни Инфантино назвал дату проведения КС-2022.

Следующий мундиал станет первым турниром, который пройдет не летом, а зимой.

«КС-2022, который пройдет в Катаре, начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. Также в планах ФИФА увеличить количество участников турнира до 48 команд.

«У нас уже есть договор с Катаром, однако сейчас еще рано точно говорить о количестве сборных-участниц, но все возможно. Расширение до 48 команд позволит сгладить некоторые региональные напряженности, так что я не буду отрицать такого варианта», — отметил глава ФИФА Джанни Инфантино.

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