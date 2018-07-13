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Президент Ильхам Алиевподписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Судеифа Башир оглу Имамвердиева.

Как сообщает официальный сайт главы государства, С.Имамвердиев награжден за большие заслуги в развитии медицинской науки в Азербайджане.

Minval.az