Президент Ильхам Алиевподписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Судеифа Башир оглу Имамвердиева.
Как сообщает официальный сайт главы государства, С.Имамвердиев награжден за большие заслуги в развитии медицинской науки в Азербайджане.
Президент Ильхам Алиевподписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Судеифа Башир оглу Имамвердиева.
Как сообщает официальный сайт главы государства, С.Имамвердиев награжден за большие заслуги в развитии медицинской науки в Азербайджане.
Дата: 2018/07/13 19:43
Раздел: Новость
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