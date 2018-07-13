Президент США Дональд Трамп считает соглашение между Германией и Россией по проекту газопровода Северный поток-2 трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией «с позиции силы».

Об этом он сказал на совместной конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй в Лондоне, передает Корреспондент.

«По поводу газопровода (Северного потока-2 – ред.). Для меня это – трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно. Это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов из Германии, в первую очередь, – и других стран, но в основном из Германии – в Россию, в то время, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире», – сказал Трамп и повторил, что это «ужасная ошибка».

Американский президент отметил, что очень уважает Ангелу Меркель, но «это ужасно, что у них газопровод, идущий из России».

«Я уверен, что Германия будет получать 50%, 60% или даже 70% своей энергетики из России. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?», – подчеркнул Трамп.

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