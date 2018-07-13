Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MIT) доставили в четверг в Турцию из Азербайджана и Украины двух лидеров течения FETO оппозиционного турецкого богослова Фетуллаха Гюлена.

«Частным самолетом в аэропорт Ататюрка были доставлены: задержанный в Азербайджане «казначей» FETO по Азербайджану Иса Оздемир и задержанный в Украине «имам» сторонников Гюлена по турецкой провинции Мерсин Салих Зеки Игит», — отмечают издания.

Обоим предъявлены обвинения в причастности к террористической деятельности.

Турецкий посол в Баку Эркан Озорал агентству «Интерфакс-Азербайджан» заявил, что И.Оздемир сам изъявил желание вернуться в Турцию. «Суд в Азербайджане принял решение о его освобождении из-под стражи из зала суда. При этом И.Оздемир сам выразил желание вернуться в Турцию», — сказал Э.Озарал.

По его словам, по всем остальным деталям, связанным с этой операцией можно узнать у правоохранительных органов Азербайджана.

И.Оздемир — выпускник Бакинского государственного университета 1997г. По данным турецких СМИ, определенный период он был «ответственным» за структуры FETO в Азербайджане. Он основал строительную компанию «Avro 2000» и считался «казначеем» течения Гюлена по Азербайджану.

C.З.Игит от имени FETO собирал деньги с предпринимателей в турецкой провинции Мерсин. Все собранные средства он направлял в американский штат Пенсильвания, где находится Ф.Гюлен. Часть средств Игит направлял на финансирование школ FETO в странах Африки. Он бежал в Украину после провала попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.

По данным турецких СМИ, это не первая успешная операция турецких спецслужб по задержанию за рубежом сторонников Ф.Гюлена и доставке их в Турцию. До сих пор и3 18 стран в Турцию было задержано и доставлено 80 сторонников оппозиционного богослова.

Как сообщалось ранее, накануне Бакинский суд по тяжким преступлениям отказал Анкаре в экстрадиции гражданина Турции Исы Оздемира. Представление об экстрадиции И.Оздемира было подано министерством юстиции Азербайджана. На суде под председательством Фикрета Гамбарова, запрос на экстрадицию не был удовлетворен и И.Оздемир был освобожден из зала суда.

Проживающий с 1993 года в Азербайджане И.Оздемир ранее был задержан по запросу Турции.

Minval.az