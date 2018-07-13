В Чили такса выпала из самолета и шесть дней бродила по пустыне. Об этом сообщило издание The Mirror.

Двухлетний пес по кличке Гаспар (Gaspar) летел к своей хозяйке Янис Кавьер (Janis Cavieres) вместе с ее подругой из Сантьяго в Икике. Во время посадки переноска с животным упала на пол и раскрылась. Испуганная собака убежала, как только сотрудники аэропорта начали выгружать багаж. Как выяснилось позднее, пес скрылся в пустыне Атакама.

Встречавшая подругу Кавьер была в шоке, когда ей выдали пустую переноску. Девушка обратилась к спасателям и распространила объявление о пропаже Гаспара в социальных сетях. Ей несколько раз писали, что таксу видели в разных местах, но никому не удавалось ее поймать.

Авиакомпания и местная военная часть активно участвовали в поисках Гаспара. В итоге его обнаружили спустя шесть дней. Ветеринар Паола Браво (Paola Bravo), осмотревшая пса, заявила, что собака сильно перенервничала и истощена. Спустя несколько дней такса пришла в себя и потихоньку начала набирать вес.

Авиакомпания приняла ответственность за случившееся и начала внутреннее расследование, отмечает Лента.ру.

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