Власти штатов Иллинойс и Айова расследуют вспышку кишечной инфекции, за последние недели зафиксировано уже более 100 случаев. По предварительным данным, заражение связано с употреблением салатов в McDonald’s, пишет РБК.

Департамент здравоохранения штата Иллинойс связал вспышку кишечных заболеваний в штате с употреблением салатов из ресторанов McDonald’s, сообщает BuzzFeed News.

Врачи подтвердили около 90 случаев инфекции, вызванной паразитом Cyclospora cayetanensis. Вспышка началась в середине мая. Симптомы этой инфекции включают диарею, потерю аппетита и веса, тошноту, усталость, и повышение температуры. Департамент здравоохранения штата Айова также отметил рост количества аналогичных случаев. В штате Айова зафиксировано 15 случаев заболевания, уточняет Reuters.

Предварительное расследование показало связь вспышки инфекции с потреблением салатов McDonald’s. По информации издания, примерно в четверть заболевших в Иллинойсе рассказали, что за несколько дней до этого они ели салаты из McDonald’s.

В заявлении McDonald’s, которое цитирует BuzzFeed News, говорится, что компания прекратила продажи салатов в 3000 ресторанах до выяснение точного источника заражения. «McDonald’s поддерживал контакты с органами общественного здравоохранения из Айовы и Иллинойса в связи с увеличении числа заражений циклоспорой в этих штатах. Принимая меры предосторожности, мы решили добровольно прекратить продажу салатов в затронутых ресторанах до того момента, пока не сможем переключиться на другого поставщика салатной смеси. Мы находимся в процессе удаления существующей смеси салата из определенных ресторанов и распределительных центров, что затрагивает приблизительно 3000 наших американских ресторанов, прежде всего расположенных на Среднем Западе», — говорится в заявлении компании.

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