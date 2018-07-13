Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении на полях форума НАТО в Брюсселе.

Об этом сам армянский премьер сообщил журналистам на брифинге в аэропорту бельгийской столицы.

Пашинян рассказал, что когда армянская делегация сидела в зале заседаний, турецкий министр сначала быстро прошел мимо, затем вернулся, подошел к министру иностранных дел Зограбу Манцаканяну, с которым знаком по Совету Европы, а затем познакомился и с ним.

«Он познакомился со мной и сказал, что они следили за армянскими процессами и хорошо осведомлены, а затем поздравил меня с избранием на пост премьер-министра. Других контактов не было», — приводит слова премьера Армении «Арменпресс».

Minval.az