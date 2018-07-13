Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал обладательнице титула «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич поработать в колхозе. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает Sputnik Беларусь.

«Машенька, иди сюда, детка. Иди-ка, сядь. Посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» (название колхоза — ред.) смотреться. В «Купаловское» поедешь. На счетах будешь считать. Или вас этому уже не учили?» — поинтересовался Лукашенко.

Василевич заявила, что готова отправиться в колхоз только по истечении двухлетнего контракта с модельным агентством, если, конечно, Лукашенко не пошутил. Она также отметила, что побывав в Могилевской области, осознала, насколько сложен труд аграриев. Но еще он — благородный и нужный.

Мария Василевич стала обладательницей титула «Мисс Беларусь — 2018» по итогам национального конкурса.

Она также окончила Белорусский государственный экономический университет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко известен своими эпатажным поведением и заявлениями. Однажды он спел дуэтом с Таисией Повалий.

После просмотра материала о жульничествах белорусских хакеров заявил, что гордится.

Однако одно из самых экстравагантных заявлений белорусский лидер сделал после рождения сына: тогда он решил, что у них будет один день рождения — вместо 30 августа 31-е.

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