Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились о проведении еще одной встречи, говорится в заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

«Министры договорились вновь встретиться в ближайшем будущем под эгидой сопредседателей. В Брюсселе министры обменялись мнениями относительно текущей ситуации в зоне карабахского конфликта и обсудили следующие шаги для участия в основных переговорах. Стороны также рассмотрели несколько вопросов, включая ряд возможных мер по укреплению доверия», — отмечается в заявлении.

Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и предотвращения военной риторики.

Они также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределения.

Minval.az