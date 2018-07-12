Аргентина потребовала от России выдать ей Али Акбара Велаяти — советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи по иностранным делам, который прибыл в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Как предает Лента.ру со ссылкой на портал Infobae, консультации на эту тему были проведены с российской стороной по линии МИД и посольства.

Запрос о задержании и экстрадиции иранского чиновника направил судья Родольфо Каникоба Корраль (Rodolfo Canicoba Corral). В Аргентине считают Велаяти причастным к нападению на еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек. В то время он занимал пост главы МИД Ирана. По мнению властей, дипломат был одним из идейных вдохновителей атаки.

Infobae пишет, что на имя иранца в Аргентине выдан как национальный, так и международный ордер на арест. Однако ввиду отсутствия в базе Интерпола так называемой красной карточки в других странах его автоматически не задерживают. Отмечается, что ранее Велаяти выезжал также в Сингапур, Малайзию и Ливан.

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