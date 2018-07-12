Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита страны альянса подтвердили перспективу членства Грузии. Процесс её вхождения в НАТО будет продолжаться, сообщает RT.

«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии, Грузия станет членом НАТО, наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами для подготовки членства», — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что страны НАТО в совместном заявлении отметили успехи Грузии в проведении необходимых реформ для вступления в блок.

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