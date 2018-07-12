ЕС призывает все стороны в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования в полной мере участвовать в переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы без предварительных условий.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила дипслужба ЕС после встречи Федерики Могерини с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава дипломатии ЕС Могерини подтвердила на встрече поддержку мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

«В этом контексте крайне важно, чтобы стороны в полной мере участвовали в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы», — отмечается в заявлении.

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