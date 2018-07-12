Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян обсудили в среду в Брюсселе на своей первой встрече очередные шаги для достижения продвижения в переговорах по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, встреча продолжалась около четырех часов. «В ходе встречи был обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта и отмечено продолжение существующего формата переговоров. Кроме того, состоялся обмен мнениями об очередных шагах с тем, чтобы повести процесс переговоров вперед», — сказал Гаджиев.

Он также добавил, что на встрече был обсужден план деятельности сопредседателей минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта.

Это была первая встреча глав МИД двух стран после смены правительства в Армении.

Как сообщил Гаджиев, встреча Мамедъярова и Мнацаканяна прошла с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ — Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя организации Анджея Каспшика. Ей предшествовала отдельная встреча главы МИД Азербайджана с международными посредниками.

Minval.az