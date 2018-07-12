Операция по спасению 13 человек, оказавшихся более двух недель назад в пещере на севере Таиланда, стала символом единения всего человечества. Как заявил в среду на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, миссия сделала королевство всемирно известным.

«Эта операция вышла за рамки спасательной миссии и стала символом единения всего человечества. Все работали вне зависимости от национальности или вероисповедания, чтобы достичь общей цели — спасти футбольную команду и вернуть их живыми и невредимыми домой», — подчеркнул он.

«Это большая заслуга правительств [других стран] и частного сектора. Тесное взаимодействие помогло успешно завершить операцию. Именно взаимодействие было главным ключом к успеху этой миссии», — приводит слова бывшего губернатора ТАСС.

Minval.az